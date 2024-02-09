"كأس النقيب" ضمن فعاليات اليوم الرياضي لشباب محامين جنوب سيناء.. صور

شهد خالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، فعاليات اليوم الرياضي لشباب محامين المحافظة، التي استضافها منتدى الشباب في العاصمة طور سيناء، والتي تضمنت مباريات كرة القدم بين مدن المحافظة على “كأس النقيب” ومباريات تنس الطاولة ودوري شطرنج واختتمت الفاعلية بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وأشار خالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، إلى أنه عقب الانتهاء من فعاليات اليوم الرياضي جرى عقد لقاء مفتوح مع مجلس نقابة محامين جنوب سيناء، لافتًا إلى أن هذه الفاعلية تأتي ضمن فاعليات وأنشطة يقوم بها المجلس بكل مدن المحافظة؛ بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والتعارف بين شباب المحامين بجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بانتخانات النقابة العامة للمحامين المقرر عقدها في 9 مارس المقبل، قال عمار: “تجرى انتخابات مجلس النقابة العامة يوم ٩ مارس المقبل لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابه العامة للمحامين المكون من ٢٨ عضوًا وتجرى الانتخابات بمقر النقابات الفرعية ويتم التصويت لأول مرة إلكترونيًا”.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، قد أعلنت أمس الخميس الموافق 8/2/2024، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات.

وتعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، غدًا السبت الموافق 10/2/2024.

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.

وستعلن عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024.

وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

كأس النقيب

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