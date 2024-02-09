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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

معبر رفح يستقبل 80 جريحا فلسطينيًا ومرافقيهم

معبر رفح البري
معبر رفح البري
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استقبل معبر رفح 80 جريحًا ومريضًا يعانون من أورام، بالإضافة إلى مرافق فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح البري. تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمرفق الإسعاف في شمال سيناء.

ووفقًا للمصادر في مديرية الصحة بشمال سيناء، تم نقل 80 جريحًا ومريضًا يعانون من أورام ومرافق فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية عبر سيارات الإسعاف من معبر رفح البري، وتم نقل 25 جريحًا ومريضًا يعاني من أورام فلسطيني، بالإضافة إلى 55 مرافقًا للعلاج في المستشفيات المصرية.

واستقبلت مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد في شمال سيناء مرضى الأورام، وتم نقل عدد آخر منهم إلى مستشفى القناطر الخيرية في القاهرة، ومستشفى 30 يونيو للأورام، ومجمع طبي الإسماعيلية، والتضامن ببورسعيد، ومستشفى زايد آل نهيان، لتقديم العلاج والرعاية الصحية الكاملة للمصابين الفلسطينيين.

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