جنايات بورسعيد تنظر واقعة مقتل شخص والشروع في قتل آخرين

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، يوم 11 فبراير المقبل، واقعة مقتل شخص على يد آخرين والشروع في قتل عددا من الأشخاص، وذلك باستخدام - كلب - لإثارة الرعب وأسلحة بيضاء.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 يوليو 2023، باتهام 3 أشخاص باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم: محمد عثمان الصعيدي، ووائل ابراهيم، وأحمد علي الخولي، ومحمد الخولي، وذلك بقصد تخويفهم وترويعهم والحاق الأذى المادي بهم لفرض السطوة عليهم، واصطحبوا “ كلب”، وأسلحة بيضاء، وقتلوا المجني عليه: محمد عثمان السيد عبد الصعيدي عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن ظفروا به فسدد له المتهم الأول طعنه بالسلاح الأبيض - خنجر - موضع مقتل بالجانب الأيمن من الصدر، سقط على إثرها أرضا، ثم تولى المتهمين الثاني والثالث تعدي عليه ضربا بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك قتله، مما نتج عنه الإصابات التي أودت بحياته.

كما تعدوا على المجني عليه: وائل ابراهيم السيد باستخدام كلب، فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والذي أعجزه عن ممارسة أشغاله لمدة تزيد عن 20 يوما، وأحرزوا خنجرا وسكينا وشومه بغير ترخيص.