الصليب الأحمر يحذر من كارثة غير مسبوقة إذا استمر الوضع الحالي في رفح

أكد الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على خطورة الوضع الحالي في رفح وتحذيره من حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا استمرت التصعيدات العسكرية والأعمال العدائية في المنطقة.

وأوضح مهنا في مكالمة هاتفية مع قناة النيل الإخبارية أن محافظة رفح، التي تشكل 20% فقط من مساحة قطاع غزة، تضم أكثر من مليون ونصف نازح يعانون من الانعزال التام عن خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الغذاء وانعدام النظافة مما يزيد من انتشار الأمراض المعدية والمتفشية.

وأشار إلى أن المستشفيات في رفح تعاني من نقص الإمدادات وتحويلها إلى ساحات للمعارك، مما يجعل الوصول إلى الخدمات الصحية صعبًا بالنسبة للنازحين، وخاصةً بعد إغلاق مستشفيات كثيرة. وحذر مهنا من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خاصةً في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية الطارئة في المنطقة.

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام مهنا، على الجهود المبذولة من قبل اللجنة والطواقم الإنسانية الأخرى في ظل الظروف الصعبة والمساحة الضيقة التي يتحركون فيها.

وأشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل كبير نتيجة للحرب المستمرة، وأن الدعم الإنساني المتاح لا يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة بسبب القيود على دخول القطاع وغياب التدابير الأمنية اللازمة.

وأكد مهنا على أهمية الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الجهود السياسية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في وضع حد للمأساة التي يعاني منها السكان في القطاع، مضيفًا وأضاف أن ما يجري يتجاوز قدرة العاملين في المجال الإنساني، ويتطلب تدخلًا سياسيًا فوريًا لإنهاء هذه الأزمة.