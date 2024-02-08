تامر مصطفي يقود أول تدريباته مع فيوتشر غدا

حدد تامر مصطفي مدرب فريق فيوتشر، موعد المران الأول للفريق تحت قيادته، وذلك بعد تولية المهمة في الساعات الماضية خلفا لحسام حسن الذي رحل لتدريب المنتخب الوطني.

وقرر تامر مصطفي أن يكون المران في الثالثة والنصف عصر غدا وذلك على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

وعلى هامش المران ستقدم إدارة فيوتشر، المدرب الجديد وجهازه المعاون، والصفقات الجديدة وهم، عمرو السيسي وعمر وائل وايبا وعبد الله محمد وعلي ياسر ومحمد زعلوك واحمد كباكا وعبد الرحمن رشدان.

يذكر أن فيوتشر يشارك في أكثر من بطولة مهمة هذا الموسم وابرزهم الدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.