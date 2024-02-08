قبل انطلاق الجولة الـ24.. تعرف على ترتيب الدورى الإسبانى

تنطلق فى تمام العاشرة من مساء غد الجمعة، الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم، وذلك بين فريق قاديش، الذى يستضيف نظيره ريال بيتيس، وذلك على ملعب " رامون دي كارانزا"، والتى تدخل فيها كل الفرق بأمال تحقيق نتائج إيجابية.

وتسعى كل الفرق فى الجولة الـ24 لتحقيق نتائج ايجابية لتحسين اوضاعهم فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى لكرة القدم، وخاصة فرق القمة، والقاع.

وجاء جدول ترتيب الليجا كالتالى:

1- ريال مدريد - 58 نقطة.

2- جيرونا - 56 نقطة.

3- برشلونة - 50 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد - 48 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو - 45 نقطة.

6- ريال سوسييداد - 37 نقطة.

7- فالنسيا - 35 نقطة.

8- ريال بيتيس - 35 نقطة.

9- لاس بالماس - 32 نقطة.

10- خيتافي - 30 نقطة.

11- ديبورتيفو ألافيس - 26 نقطة.

12- أوساسونا - 26 نقطة.

13- رايو فاليكانو - 24 نقطة.

14- فياريال - 24 نقطة.

15- ريال مايوركا - 20 نقطة.

16- سيلتا فيغو - 20 نقطة.

17- إشبيلية - 20 نقطة.

18- قاديش - 17 نقطة.

19- غرناطة - 12 نقطة.

20- ألميريا - 6 نقاط.