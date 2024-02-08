بحجة علاج مس شيطاني.. مصرع طفل على يد دجال بالقليوبية

لقي طفل يدعى "مصطفى"، 14 عاما، مصرعه على يد دجال، بعد ضربه حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطاني بمنطقة السقيلي، التابعة لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتحفظ على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة الخصوص، يفيد بمصرع طفل يدعى مصطفى 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل بناء على رغبة والده، وظل يضربه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطانى حتى لقي مصرعه، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.