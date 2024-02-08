جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا

منح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد السبت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، باللقاء المقرر له يوم 19 من الشهر الجاري .

كان فريق الزمالك الأول قد خاض مباراتين وديتين مع فرق الشباب داخل النادي الأبيض، اليوم الخميس، وذلك بقرار من المدرب جوميز للوقوف على مستوي اللاعبين .

كان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد تعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز خلفا لمعتمد جمال، وذلك في عقد يمتد لمدة موسم ونصف .