ads
الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا

جوزية جوميز مدرب
جوزية جوميز مدرب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد السبت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، باللقاء المقرر له يوم 19 من الشهر الجاري .

كان فريق الزمالك الأول قد خاض مباراتين وديتين مع فرق الشباب داخل النادي الأبيض، اليوم الخميس، وذلك بقرار من المدرب جوميز للوقوف على مستوي اللاعبين .

كان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد تعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز خلفا لمعتمد جمال، وذلك في عقد يمتد لمدة موسم ونصف .

جوزيه جوميز الزمالك الإسماعيلي أيمن مصطفى