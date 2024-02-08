شطرنج وادى دجلة يحصد 7 ميداليات ببطولة الجمهورية

حقق لاعبو وادى دجلة للشطرنج 7 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف والسريع، فى مختلف أعمار البطولة، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.



وجاءت قائمة اللاعبين المتوجين كالتالى:

- حققت اللاعبتان ديما علاء، وجنة محمد الميداليتين الذهبية والفضية، على الترتيب، بمنافسات البطولة تحت 18 سنة.

- حصد جوري تامر، وأحمد وليد الميداليتين الفضية، والبرونزية بمنافسات تحت 16 سنة.

- كما فاز اللاعب محمود محمد محمود بالميدالية الفضية بمنافسات تحت 10 سنوات.

-توجت اللاعبه ريم عبد الرحمن بميداليتين ذهبية بالشطرنج السريع، وفضية بالشطرنج الخاطف بمنافسات تحت 8 سنوات.



في سياق متصل توج الدجلاوي كريم التركي بلقب بطولة Lethbridge ProAm 2024، والتي أقيمت في كندا خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير، وشارك فيها 24 لاعب، وبلغت مجموع جوائزها المالية 6,000 دولار.