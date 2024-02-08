القبض على متهمين أثناء تبادلهما عملات أجنبية ومحلية بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة، اليوم الخميس، القبض على شخصين أثناء تبادلهما عملات من النقد الأجنبي والجنيه المصري في منطقة المنيب بالجيزة.

وتمكن المقدم هشام فتحى، رئيس مباحث الجيزة، من إلقاء القبض على "محمد.ع"، البالغ من العمر 26 عامًا ومقيم في منطقة المنيب، وبحوزته مبلغ مالي قدره 189 ألف و500 جنيه مصري، بالإضافة إلى شخص آخر يحمل جنسية أجنبية وبحوزته 1150 دولار أمريكي، وذلك أثناء تبادلهما تلك المبالغ المالية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.