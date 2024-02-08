إمام عاشور يرتدي قناع طبي في تدريبات الأهلي.. صور

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ "نيو لوك" في تدريباته الفريق اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.

وشارك إمام عاشور في التدريبات بقناع طبي على الرأس وفقا لتعليمات الجهاز الطبي بعدما تعرض للإصابة في الرأس وارتجاج في المخ خلال تواجده مع المنتخب في كأس أفريقيا.

واستأنف الأهلي التدريبات اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.