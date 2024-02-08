نائب محافظ القاهرة تتابع جهود حي المقطم لإزالة بناء مخالف بالهضبة العليا

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لوقف كافة التعديات وتطبيق القانون .



وفي هذا السياق تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حى المقطم برئاسة العميد احمد ابو بكر رئيس الحي والاجهزة التنفيذية والمعنية بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بتنفيذ حملة لإزالة بناء مخالف بالهضبة العليا حيث تمت ازالة مخالفة لبناء بدون تصريح لدور رابع وخامس وسادس فوق الارضي بمسطح ٣٠٠ متر مربع لاعمال مخالفة بالكامل متجاوزة قيود الارتفاع و ذلك بالقطعة رقم ٧٨٦٠ بالمنطقة س بالهضبة العليا بالمقطم.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية علي الرصد الدائم لاي مخالفات والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم و الرصد الدائم للمخالفات وازالتها في المهد.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين وطبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .