استعدادا لمباريات الدوري.. الزمالك يهزم فريق الشباب بثلاثية في مباراة ودية

فاز فريق الزمالك، على فريق الشباب بالنادي مواليد ٢٠٠٣ بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادا لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، بينما سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وزياد كمال وعمار ياسر ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري.

ويقود الزمالك حاليا المدرب البرتغالي جوزيه جوميز والذي وقع عقد مع النادي مؤخرا لمدة موسم ونصف .