لقاء إعلامي عن "السلوك الإنجابي وتحديات العصر" بطور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الخمس، لقاء إعلاميًا بعنوان "السلوك الانجابي وتحديات العصر"، وذلك بمقر قاعة المجمع الإعلامي بالطور.

وحاضر خلالها الدكتورة هبة حمدى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء وبمشاركة لفيف من ممثلى المديريات الخدمية بالمحافظة.

ويأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها، تحت شعار "أسرتك ...ثروتك" تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

واستهلت مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء اللقاء بتعريف الجمهور ماهية السلوك الإنجابي، وهو محصلة الأساليب والممارسات والطرق والعادات التي تتبعها الاسرة بهدف تحديد العدد المطلوب من الاطفال في اطار المعايير الاجتماعية والاقتصادية، تحدده بعض المتغيرات والتي تسهم في درجاته، وتتمثل في السن عند الزواج، والتعليم لعائل الاسرة والزوجة والابناء، الدخل الشهري، درجة الرضا عن الخدمات المجتمعية ودرجة الانفتاح الثقافي للمراة.

وأوضحت الدكتورة هبة أن هناك العديد من معوقات اجتماعية وثقافية تحول بين جهود الدولة وما تقدمه من خدمات في قطاع تنظيم الأسرة بصورة مجانية وبين سلوك الاسر في رغبتها في الحصول على الكثير من الابناء إما بدعوى العزوة او السند او غيرها من الأسباب التي أدت إلى الزيادة السكانية المرتفعة، ومن هذه المعوقات الامية، ارتفاع معدل الخصوبة، عدم كفاية الخدمات الصحية المقدمة والمناسبة، والدولة سعت حاليًا للحد من تلك المعوقات، ببناء الكثير من المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية في كل مكان بما يلائم الحاجة الا اننا في زيادة مستمرة.

وأشارت إلى اهتمام الدولة بقضية السكان وتحسين خصائصه من خلال البرامج المتخصصة، وما على المواطن إلى الاستجابة إلى رؤية الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، خاصة والعالم يمر بأزمات اقتصادية طاحنة، عادت بالسلب ، تقوض كل جديد في التنمية ، الامر الذي يتوجب الى الاتجاه الى كبح جماح الرغبة في السعي إلى الاسرة الكبيرة على حساب الدخل ، والذي يعود على الدولة بالسلب والتي يجب عليها ان توفر للمواطن كل احتياجاته ، وهو في المقابل غير قابل للتغيير.

وحثت الجمهور على ضرورة مساعدة الدولة في الحد من الزيادة السكانية المقوضة لكل جهود الدولة على طول زمانها خاصة في الآونة الاخيرة والتي شهدت زيادة سكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة كل عام، بالاستجابة لبرامج الدولة للوصول للمأمول.

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