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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تحصد 22 ميدالية في بطولة الكونغ فو

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
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حققت جامعة حلوان إنجازاً مشرفاً في بطولة الكونغ فو ضمن مسابقات بطولة الشهيد الرفاعي 51، حيث حصلت الجامعة على إجمالي 22 ميدالية.

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة قائلاً: "نفخر بما حققه طلابنا من إنجاز رياضي مشرف في بطولة الكونغ فو، حيث حصلوا على 10 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، هذا الإنجاز يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه طلابنا في مجال الرياضة، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في المستقبل".

وأضاف قنديل "أن هذه النتائج تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة لرعاية النشاط الرياضي ودعم الطلاب لتحقيق إنجازات رياضية تليق باسم جامعة حلوان".

وفي الختام أشاد رئيس جامعة حلوان بالجهد الكبير الذي بذله الطلاب ومدربوهم من أجل تحقيق هذه النتائج المشرفة في البطولة.

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الكونغ فو النشاط الرياض