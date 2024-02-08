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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

احتفال القوات المسلحة
احتفال القوات المسلحة
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نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1445.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي ، وألقى الدكتور طارق عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف كلمة أشار فيها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتى تعظيماً وإجلالاً لصاحب هذه الذكرى العطرة لنبى الأمة محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وكفاحه العظيم فى سبيل دعوته ورسالته المشرقة للإنسانية , وأضاف أن الإحتفال بهذه المناسبة لا يكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم خلقاً وعملاً.

وألقى اللواء أح ياسر عبد العزيز الأسريجى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن احتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يأتى إعلاءً للقيم والمبادئ التى أرساها الرسول الكريم، والاقتداء بسيرته الشريفة فى العمل والعطاء والوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها من أجل صون الوطن والدفاع  عن مقدسات شعبه العظيم.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

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قوات المسلحة تحتفل الإسراء والمعراج