"شئون الأسرى": ارتفاع حصيلة الاعتقالات في غزة لـ6920 شخصًا منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شئون الأسرى، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6920 معتقلا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بأن قوات الاحتلال تحاول منع الطواقم الطبية والصحفية من أداء عملها شمال غربي نابلس بعد استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين.

وفي اليوم الـ124 من الحرب على قطاع غزة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط ترقب لما سيؤول إليه مقترح الهدنة بعدما سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها للوسطاء وانتظار الموقف الإسرائيلي منه.