أوكرانيا: القوات الروسية هاجمت منطقة زابوريزخيا 176 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، بأن القوات الروسية ضربت منطقة زابوريزخيا 176 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان أن "الجيش الروسي ضرب مناطق أوريكيف ونوفوداريفكا من الجو، كما هاجم نوفواندريفكا ونوفواندرييفكا وهوليابول وتشاريفني وتشرفوني ومالا توكماشكا وليفادني وستيبوف ولوبكوف وكاسيانسكي بـ67 طائرة بدون طيار"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

يأتي ذلك مع اقتراب الذكرى الثانية من الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في ٢٤ فبراير من العام قبل الماضي ٢٠٢٢ وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.