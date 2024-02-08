ضبط 6 تجار مواد مخدرة بـ4 مناطق بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بـ4 مناطق.

وتم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته "2 كيلو جرام لمخدر الهيروين– ميزان حساس".

كما تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة العياط وبحوزته "2 كيلو جرام لمخدر الحشيش".

وأيضًا ضبط 3 عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزتهم "1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فرد محلى وطلقة".

وكذا ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الحشيش".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.