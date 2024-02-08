اختتام المقابلات الشخصية للمرشحين لأعمال الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء.. صور

تختتم اليوم الخميسأعمال لجنة مقابلات المرشحين لأعمال الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ في محافظة جنوب سيناء، التي استمرت لمدة يومين، باجمالي عدد (٢٣١) مرشحًا كرؤساء لجان وعدد (٦٢) مراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة؛ وذلك بمدرسة الطور الثانوية الصناعية العسكرية التابعة لإدارة طور سيناء.

يترأس لجنة مقابلات المرشحين لأعمال الشهادة الثانوية العامة محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بعضوية أسامة العشري رئيس لجنة الإدارة بقطاع المنصورة، وأحمد البري عضو لجنة الإدارة، وحسانين عبدالوهاب عضو مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة والحوكمة وعصام عبدالمطلب مدير قانونى بوزارة التربية والتعليم، وأحمد عبد العظيم، ومحمد الحنفي عضوين فنيين بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

تأتي المقابلات في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الجدول الزمني الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2024، وحددت مواعيد بدء الامتحانات للدور الأول والثاني ومواعيد تسجيل استمارة التقدم للامتحانات وأيضا تسليم الطلاب استمارة التقدم للامتحانات للمدارس بجانب تفاصيل أخرى نستعرضها في التقرير التالى:

1ـ يبدأ الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية يوم الأحد 14 يناير 2024 وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها .

2- آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 22 فبراير 2024.

3- يبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

4- آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

5ـ يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول : اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

6ـ أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

7ـ وكان الخميس 11 يناير 2024 آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين في العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024.

8ـ سيتم عقد مقابلات للمرشحين للعمل رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل خلال إجازة نصف العام الدراسى نهاية يناير 2024 وبداية فبراير 2024.

9ـ تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024، بنفس مواصفات امتحانات العام الماضى بواقع 85% اختيارى و15% مقالى.

10ـ من المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، خلال الفصل الدراسى الثانى وسوف يراعى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ترتيب المواد الدراسية من حيث الصعوبة ووجود وقت مناسب للمراجعة.

422885728_1104237110599010_7177178530721706769_n

422946980_7105824159464104_3462485238686344839_n

422970711_243232018832091_2457749661589875555_n