بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا في حادث إنقلاب ميكروباص بالمنيا

أسفر حادث تصادم مروع على طريق الصعيد الزراعي أمام عزبة عطية جنوب المنيا عن إصابة 13 شخصًا، بينهم طفل وطبيب، نتيجة للسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

الحادث أسفر عن إصابات متفاوتة للمصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة حول حادث تصادم على طريق الصعيد الزراعي أمام عزبة عطية جنوب المحافظة.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة بتروسيكل بدون لوحات، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، مما أدى إلى سقوط الميكروباص بترعة جانبية.

أدى الحادث إلى إصابة 13 شخصًا، بينهم طفل وطبيب، حيث تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج.

والمصابين هم كلا من:

- رشا سمير عبدالملاك، 40 سنة

- رنيا يوسف فهيم، 35 سنة

- يحي راشد على، 65 سنة

- عبدالرحمن معتصم حسن، 25 سنة

- مارتينا فرح شفيق، 22 سنة

- سامي فانوس نبيل، 30 سنة

- وديع سامي فانوس، سنتان

- ليلي على عبدربه، 30 سنة

- عبدالرازق كريم عبدالرازق، 56 سنة

- صموئيل نجيب حزين، 58 سنة

- علاء حسين فتحي، 44 سنة

- ناصر احمد محمد، 51 سنة

- زياد عصام الدين احمد، 25 سنة

تمكنت فرق الشرطة من انتشال السيارة من الترعة، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.