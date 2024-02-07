حبس بائع متجول سرق "لاب توب" من مواطن بعابدين

أمرت النيابة العامة بحبس بائع متجول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة لاب توب من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة عابدين.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (بائع متجول "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم) حال قيامه بعرض (جهاز لاب توب- هاتف محمول "مجهولا المصدر") للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.