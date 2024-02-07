السجيني: سنبحث مع مجلس الوزراء اشتراطات البناء الجديدة في الحوار المفتوح

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا لأعضائها ترأسه النائب أحمد السجيني، في حضور محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، حيث استعرض النائب يونس عبد الرازق طلبه بشأن إعادة تبعية الجزء الذي تم نقله من حيز قرية الشهابية إلى التقسيم الإداري لمصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، إلى قرية الشهابية مرة أخرى حيث يعد هذا الجزء هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية.

وشدد عبد الرازق على أن هناك حالة إجماع بين الأهالي على ضرورة إعادة تبعية الجزء الذي تم نقله، موضحا أن قرية الشهابية في مركز ومدينة بلطيم تعتبر من القرى الجاذبة للسكان وتعد فرصة لفتح آفاق عمل وتوفر فرص عمل لكثير من الشباب.

ورد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إيضاح الحقائق كاملة للأهالي، وأن يكون هناك حملات من التوعية والتعريف المستمر بأسباب القرارات، قائلا: من الشجاعة والأمانة الوطنية أنه إذا كان هناك تشوه على الأرض لابد أن أتحدث عنه بنتهي الشفافية وأوجد له حلول.

وأكد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، أن إعادة تبعية الجزء اللي تم استقطاعه والجزء لم يستقطع، موضحا أن الدولة والمواطن يعملان معا، و هناك عدد من المشروعات القومية في منطقة بلطيم قادرة على أن تشكل عامل جذب للكثير من العمل وخلق فرص العمل.

ليتدخل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحافظ كفر الشيخ، قائلا:" أتفهم أنه في أوقات سابقة كنا نعاني من حالة تخبط عمراني وتحركات عشوائية وقرارات غير منضبطة، والأمر تغير الآن، تحدثنا أكثر من مرة في التخطيط العمراني في مصر، و لدينا واقع غير موجود على الخريطة، ونريد مزيد من الاستماع للمواطنين.

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن اللجنة سوف تنتظر بشكل رسمي رد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية وندرس اشتراطات البناء في الحوار المفتوح بيننا وبين مجلس الوزراء، وشدد على أنه سيكون هناك اجتماعا لأعضاء اللجنة٢٠ فبراير الجاري وستكون مخصصة فقط لمناقشة الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء.