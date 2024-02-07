زيارة طلاب جامعة حلوان لصالون الشباب في دورته الرابعة والثلاثين

بعد انطلاق صالون الشباب في دورته الرابعة والثلاثين الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة، قام طلاب قسم الرسم والتصوير الزيتي بمركز الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بزيارة صالون الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجامعة على اطلاع الشباب على الأفكار الجديدة والفنون والرسوم المتنوعة خاصة صالون الشباب الذي يمثل محاكاة لعدد من الفنانين بنفس الفئة العمرية، ويمكن لأي من الطلاب الهواة الانضمام لهذه الجولات والاستفادة منها، حيث يدعم الصالون الشباب ويحثهم على تقديم تجاربهم الفنية الشخصية من إبداع وتصميم وتنفيذ.

عقدت الزيارة ضمن مجموعة من الجولات الفنية لعدد من المعارض الفنية الثابتة مثل متحف الفن الحديث ومتحف محمود مختار والمتحف المصري، وأيضا المعارض المتغيرة والتي تتمثل في معارض الفنانين المعاصرين والتي تستمر لفترات محددة مثل معرض زياد بكير وقاعة الهناجر والقاعة المستديرة بقاعة نقابة الفنانين التشكيليين.