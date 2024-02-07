ماذا حدث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج؟

ينتظر المسلمون في أنحاء العالم ليلة الإسراء والمعراج، والتي تبدأ من ليلة اليوم 26 رجب حتى غدا 27 رجب بالتاريخ الهجري وليلة الإسراء والمعراج تعرف بليلة المعجزات لما لها من فضل عظيم وقصة خاصة بسيدنا محمد رسول الله صلى عليه وسلم، ينتظر المسلمون الليلة للصلاة والدعاء والقيام وكل الأعمال التي تقربهم إلى الله منها الصدقات وكل الأعمال المستحبة.

وتبرز "البوابة نيوز" قصة الإسراء والمعراج الإعجازية التي حدثت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليلة الإسراء والمعراج هي الليلة التي رحل النبي محمد من مكة إلى المسجد الأقصى في القدس والإسراء هي الرحلة ثم اتبعها رحلة المعراج، وحدثت قبل ٣ سنوات من هجرة الرسول من مكة إلى المدينة وذكرت كتب السيرة أن القصة بدأ بقدوم الملائكة إلى مكة وهم "جبريل وميكائيل" فشقوا بطن النبي وغسلوا ما مابها من حزن بماء زمزم وملؤوا قلبه إيمانا وحكمة ثم عرضوا عليه لبن وخمر فاختار النبي شرب اللبن فبشره جبريل بالفطرة، ثم اركبه جبريل البراق وانطلق إلى المسجد الأقصى فصلى فيه ثم أنزله طور سيناء حيث كلم الله موسى عليه عليه السلام وصلى بها.

ثم انزل الرسول الى بيت لحم مولد عيسى عليه السلام وصلى فينا ثم دنا لبيت القدس فأنزله باي المسجد ودخل ليلتقي أنبياء الله المبعوثينمن قبله فسلموا عليه وصلى بهم ركعتين، وسار جبريل بالرسول للصخرة المشرفة ثم حمله منها على جناحيه ليصعد للسماء الدنيا وارتقى به للسماء الثانية ورأى زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، ثم ارتقى به جبريل للسماء الثالثة فرأى يوسف عليه السلام ثم ارتقي به جبريل للسماء الرابعة ليرى فيها إدريس ثم للخامسة وفيها هارون والسادسة وفيها موسى ثم إلى السماء السابعة وفيها إبراهيم عليه السلام ثم انتهى به جبريل إلى سدرة المنتهى.