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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمود فتح الله يقرر الرحيل من بيراميدز

محمود فتح الله
محمود فتح الله
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قرر محمود فتح الله، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، والقائم بأعمال المدير الفني على الرحيل عن الفريق السماوي، بحثا عن خوض تجربة جديدة.

وحاول مسئولو بيراميدز إثناء فتح الله عن الرحيل، إلا أنه يصر على عدم الاستمرار، رغبة منه في خوض تحدي جديد، خارج النادي السماوي.

وأعلن بيراميدز خلال الساعات الماضية، رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو رفقة معاونيه، عن الإدارة الفنية للفريق، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

يقدم نادي بيراميدز جهازه الفني الجديد على هامش تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الواحدة من ظهر اليوم، الأربعاء، على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي.

محمود فتح الله نادي بيراميدز جايمي باتشيكو