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الأربعاء 07 فبراير 2024
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فضائيات

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس
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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، وأن هذا الارتفاع يستمر على الأقل لمنتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة حدث نتيجة وجود امتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، موضحة أن الأجواء مائلة للدفء في المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ودافئة فى المناطق الجنوبية نهارا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل يحدث انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة، خاصة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة، تصل لحد الصقيع الذى يتكون على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وبعض الأماكن فى شمال الصعيد.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء فى وجود الشبورة المائية الكثيفة.

 

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