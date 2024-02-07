وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية يجريها سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في الحرب التي تدخل الأربعاء شهرها الخامس.

وكان بلينكن قد زار الثلاثاء السعودية ومصر ثم توجه إلى قطر ومن بعدها إلى إسرائيل التي وصل إليها ليلا، وفق صحفي في فرانس برس.

وزار بلينكن قطر بعد لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الرياض.

وناقش بلينكن مع السيسي، بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".