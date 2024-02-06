أوكرانيا تعلن ارتفاع إنتاج المسيرات بمقدار 100 ضعف

أكدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن قدرات إنتاج الطائرات بدون طيار قد شهدت زيادة كبيرة في البلاد، حيث ارتفعت بمقدار 100 ضعف منذ بداية الهجمات العسكرية الروسية.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية عن بيان صادر عن الوزارة مشيرًا إلى أن عدد الشركات المسجلة في أوكرانيا والمشاركة في إنتاج الطائرات بدون طيار بلغ 200 شركة حاليًا. وأوضح البيان أن تدفق الأموال إلى الصناعة وتبسيط اللوائح ساهما في زيادة القدرة الإنتاجية المحلية للطائرات بدون طيار بنسبة 100 مرة مقارنة بالفترة التي سبقت بداية الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن العاصمة كييف أصبحت قادرة الآن على تصنيع 67 نموذجًا من الطائرات بدون طيار المنتجة محليًا والتي حصلت على موافقات الاعتماد، بعدما كانت قادرة على تصنيع سبعة فقط في عام 2022.

وأكد بيان وزارة التحول الرقمي أن هذه التطورات تعكس القدرة الإنتاجية المحلية الأوكرانية المتزايدة، والتي تمثل فرصًا متنامية للاستفادة منها من قبل الحكومة، والمؤسسات، والعملاء الآخرين، بدلًا من الاعتماد على معدلات الإنتاج الخارجية الحالية.

أفادت وزارة الشؤون الرقمية بأنه خلال فترة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، نجحت الطائرات بدون طيار التي تم اقتناؤها من قبل جيش الطائرات بدون طيار في استهداف 14 ألف هدف، وهذه الأهداف شملت الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمعسكرات والأهداف الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن خلال الفترة الممتدة لعام ونصف، تم اعتماد حوالي 20 قانونًا ولائحة تهدف إلى تسهيل إنتاج الطائرات بدون طيار، ومن بين هذه القوانين تبسيط عملية القبول ومراقبة الصادرات، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المكونات، مما أدى إلى زيادة هوامش الربح للمصنعين إلى 25 في المئة وتخفيف القيود في سوق الذخيرة.

ومن أجل زيادة تمويل المشتريات خلال العام الحالي، قدمت مبادرة (يونايتد 24)، التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجمع التبرعات من مختلف أنحاء العالم لدعم أوكرانيا، 10 ملايين هريفنا أوكراني، وهو ما يعادل حوالي 266 ألف دولار أمريكي، لشراء الطائرات بدون طيار بشكل مستقل من السوق.

إلى جانب ذلك، قامت الحكومة الأوكرانية بتدريب 20 ألف مشغل للطائرات بدون طيار وشاركت 33 مدرسة تدريبية شريكة كجزء من جيش الطائرات بدون طيار.