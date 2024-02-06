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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الرباط الصليبي يضرب محمود الونش مجددًا والزمالك يقرر سفره لألمانيا

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
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تأكد إصابة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وذلك بعد تعرضه للإصابة في التدريبات منذ يومين .

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك، إن الونش تأكدت إصابته الرباط الصليبي بعد خضوعه لفحوصات طبية، على أن يتم تحديد برنامجه علاجه في الفترة المقبلة .

واضاف أسامة، مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر سفر الونش إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة الصليبي وتلقيه العلاج .

كان الونش قد عاد من إصابة الرباط الصليبي وتعافي بعد اشهر طويلة، ثم أصيب بها مجددا في الأيام المقبلة ليبتعد عن الملاعب لعدة أشهر ايضا .

وتعاقد الزمالك في الساعات الماضية مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد من أجل تدعيم خط الدفاع خاصة بعد التأكد من غياب الونش .

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