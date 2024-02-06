الموجة الـ22.. إزالة لحالات تعدى بأسوان وكوم أمبو

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المستمرة للقيام بإزالة كافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك ضمن فعاليات الموجة الـ 22 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة فى المهد لحالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 400 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، وذلك وسط مشاركة لرئيس الحى سامية حسين، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة استهدفت تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على أراضى زراعية بمساحة 1750 م2، وذلك وسط معاونة من الأجهزة المعنية، والعاملين بالأحياء التابعة للوحدة المحلية.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

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