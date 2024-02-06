اليوم العالمي لرفض ختان الإناث.. الصحة العالمية تحارب ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية

يشهد العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمى لختان الإناث، والذى يوافق 6 فبراير من كل عام ويأتي الاحتفال لتعزيز إنهاء ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

وكان قد خضعت 200 مليون فتاة وامرأة ممن هن على قيد الحياة لتلك الانتهاكات وهي ممارسات معروفة دوليا باعتبارها من انتهاكات حقوق الإنسان وصحة الفتيات والنساء وسلامتهن.

حيث تواجه الفتيات اللاتي يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية مضاعفات قصيرة المدى مثل الألم الشديد والصدمة والنزيف الشديد والالتهابات وصعوبة التبول وغيرها من العواقب طويلة المدى على صحتهن الجنسية والإنجابية والعقلية، ومع أن ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تتركز في المقام الأول في 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن أنها تُعد قضية عالمية تُمارس كذلك في بعض بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية .

وتشهد تلك الانتهاكات انخفاضا كبيرا على مدى العقود الثلاثة الماضية فى معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كما أصبحت احتمالية خضوع فتاة للختان أقل مما كانت عليه من قبل لإعطاء القدرة لهم بالتمتع بحقوقهن الكاملة في الصحة والتعليم والسلامة وإنهاء هذه الممارسة الضارة عالميا .