المنيا: إزالة 101 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المحافظة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 101 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 68 حالة تعد على أرض أملاك دولة، بواقع 38 حالة مباني بمراكز مغاغة وبني مزار والمنيا، و30 حالة زراعة بمركزي بني مزار والمنيا.

إلى جانب إزالة 33 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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