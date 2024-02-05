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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

والدته رفضت خطبته.. عامل نظافة يضرم النيران في جسده بأوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيب عامل نظافة بحروق من الدرجة الثانية جراء قيامه بإضرام النيران بجسده بسبب رفض والدته وشقيقته ارتباطه وخطبته على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "حسام م" 23 سنة، عامل نظافة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية وإدعاء محاولة انتحار ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع والدة وشقيقة المصاب وبسؤالهما أقرا بقيام المصاب بمحاولة إنهاء حياته بإضرام النيران بجسده بعد سكب مادة قابلة للاشتعال "جاز" علي ملابسه بسبب رفضهما خطبته علي فتاة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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