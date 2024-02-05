بالفيديو.. الصحة: تعاقدنا على الأدوية المستوردة وسيتم ضخها في السوق خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية تفرق ما بين أنواع عدم توافر الدواء بعدة اعتبارات أبرزها الأدوية التي لا تحمل الاسم التجاري الخاص بها، ولكن يوجد فى الأسواق أدوية أخري بأسماء تجارية مختلفة تحتوي على نفس المادة الفعالة ونفس التركيز ونفس طريقة التناول، فهي لا تعد نواقص فى المنظمة.

وأضاف "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الاثنين، أن النواقص هي الأدوية التي لا تتواجد لتلبية حاجات المرضي، مع عدم وجود مثيل أو بديل لها، موضحًا أن النواقص هي الأدوية التي لا تتواجد لتلبية احتياجات المرضى مع عدم وجود مثيل وبديل لها، وهو محور عمل اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس الوزراء والتي تضم وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء وهيئة الشراء ومحافظ البنك المركزي أو نائبه، والتي اجتمعت أمس من أجل وضع حلول لتوفير هذه الأدوية.

وتابع، أنه بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء كان هناك تحرك في فترات سابقة وتم التعاقد منذ فترة لتوفير هذه الأدوية المستوردة وسيتم ضخها في الأسواق الفترة المقبلة، ووجود مخزون كافي لتغطية أي خلل في سلاسل الإنتاج.