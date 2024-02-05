مانشستر سيتى يسعى للاقتراب خطوة من صدارة البريميرليج أمام برينتفورد

يسعى فريق مانشستر سيتى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأثنين، للأقتراب خطوه من صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، عندما يحل ضيفًا على نظيره برينتفورد، على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة "البريميرليج".

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 46 نقطة، حصدهم من 21 مباره، حقق الفوز فى 14 وتعادل فى 4 وهزم فى جولات، وله مبارتين مؤجلتين.

ويأمل فريق مانشستر سيتى فى تحقيق الفوز فى تلك المباراة للأقتراب خطوه من الصدارة التى يبعد عنها 5 نقاط فقط، بينه وبين غريمه ليفربول المتصدر 51 نقطة، حصدهم من 23 جولة، ويعادل نقاط أرسنال صاحب الوصافة بـ 49 نقطة.

ويدخل برينتفورد المتسلح بالأرض والجمهور، اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة أيجابية، يعدل بها موقعه فى ترتيب البريميرليج، بعدما تعرض للهزيمة فى 8 مباريات من آخر 10 جولات ماضيه، وحقق الفوز فى مبارتين فقط.

ويحتل برينتفورد المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة، حصدها من 6 انتصارات و 4 تعادلات، و 11 هزيمة.