قد يكون موطنًا للحياة.. تفاصيل اكتشاف ناسا كوكب على بعد 137 سنة ضوئية (فيديو)

قال الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، إن هناك كواكب كثيرة وعادة ما تكون الكواكب موجودة حول النجوم والمجرات، مشيرًا إلى أن كوكب الأرض موجود حول نجم الشمس وبالتالي فهو يشكل مجموعة كواكب تدور حول الشمس والتي تعتبر نجم ضمن مليارات النجوم.

وأضاف "يوسف" في حواره عبر زووم لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن السنة الضوئية هي السنة التي يقضيها الضوء في السفر من نقطة الإشعاع حتي الوصول إلى نقطة النهاية، وفى حال بعد كوكب عن الأرض سنة ضوئية معناه أن الضوء سار فى الكون لمدة عام من أجل الوصول للأرض.

وتابع، أنه نظرًا لبعد المسافة فأنه يصعب بالأنظمة الطبيعية ونقيسه بزمن وصول الضوء إلينا، موضحًا أن الضوء يسير في الكون الخاص به حوالي 300 متر في الثانية وبذلك يمكن القول أن الضوء يسير بحوالي 300 مليون متر في الثانية لكي يصل للنقطة الخاصة به.

وأردف، أن فكرة قابلية الحياة على الكوكب الذي اكتشفته ناسا على بعد 137 سنة ضوئية يعني أن هذا الكوكب عليه من الإمكانيات الفيزيائية التي تمكنه من الحياة، قائلًا: "مثل أن كوكب الأرض يوجد بها درجة حرارة ووجود عناصر الحياة الطبيعية للكائنات الحية".

وأشار إلى أن الكوكب الذى أكتشفته ناسا يدور حول نجم صغير، ولكن ما زال النواة الخاصة به سائلة، مما معناه أنه يتيح نسبة الجاذبية القريبة من الأرض، وكتلته قريبة من كتلة الأرض أيضا، إلى جانب غلاف جوي من المحتمل ان يسمح بالظروف التي يسمح بها كوكب الأرض.