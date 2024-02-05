فيديو| أبرزها "إغلاق السخان".. نصائح مهمة لتوفير فاتورة الكهرباء في الشتاء

قال المهندس أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، إن هناك أجهزة كهربائية كثيفة استهلاك الطاقة مثل التكيف والدفاية والغلاية والثلاجة والسخان، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من العادات الخاطئة التي يتبعها المواطنين تزيد من فاتورة الكهرباء، ولكنهم لا يدركون ذلك، ويظنون أن وزارة الكهرباء تغالي في الأسعار.

وأضاف "الشناوي " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن أبرز العادات الخاطئة التي ترفع سعر فاتورة الكهرباء، هي ترك السخان الكهربائي مفتوح طوال اليوم، حتى لو لم يستخدم، وبالتالي كل ما حرارة المياه به تنخفض يضطر إلى الغليان مرة أخرى، وبهذا يكون السخان يعمل طوال اليوم.

وتابع، أن هناك سلوكيات خاطئة عند استخدام الأجهزة الكهربائية مثل السخان، يقلل من عمرها الافتراضي، ويستهلك كهرباء كثيرا، موجها عدة نصائح للمواطنين، قائلًا: "افتحوا السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنص ساعة فقط، وبعد الانتهاء من استخدامه عليكم بإطفاءه مرة أخرى، كون ذلك يعد الاستخدام الأمثل للسخان الكهربائي".