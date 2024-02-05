صناعة الشيوخ تناقش إنشاء منطقة لوجستية بالوادي الجديد.. خبراء: استغلال الموارد يوفر العملة الصعبة.. ومطالب بالاهتمام بمحافظات الصعيد لتقليل البطالة

في خطوة جيدة لزيادة المنتجات المصرية وتطوير المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات تسعي الدولة المصرية إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد.



النائب تيسير مطر

حيث ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب تيسير مطر وكيل اللجنة، مساء الأمس الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد، وإنشاء مصنع للصناعات تدوير مخلفات النخيل، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وشدد النواب خلال الاجتماع على أهمية دارسة جدوي لإنشاء منطقة لوجستية صناعية في الوادي الجديد، مؤكدين أن المحافظة تحتوى علي خيرات تؤهلها لتكون محافظة ذات طابع خاص.

بدورها رحبت ممثلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالاقتراح برغبة، مثمنة مقترح تدوير مخالفات النخيل، واشارت إلي أن محافظة الوادي الجديد فيها منطقتان صناعتين الأولي في الداخلة والثانية في الخارجة، واوضحت أنه حال تقدم أي أحد للاستثمار في هذه المناطق، فإن الهيئة جاهزة بمساحات وأماكن مجهزة، مشيرة إلي أن هناك توجيهات رئاسية بتنفيذ مناطق صناعية تنموية متكاملة.

بدوره شدد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الصناعة والزراعة يكملوا بعض لصالح مصل وأبنائها، ودعا إن تستعرض الحكومة خططها للنهوض بالتصدير أمام لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وذلك خلال اجتماع قريبا.



الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي

وفي هذا السياق يقول الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية تسير بخطي ثابتة في جميع القطاعات بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة بفضل المناطق الصناعية التي تم تطويرها خلال الفترة الأخيرة موضحًا أن إنشاء منطقة لوجستية ومنصات التخزين والتوزيع يعمل بشكل كبير علي تسهيل الخدمات اللوجستية وسلاسة سلسلة التوريد بالإضافة الي تطوير إدارة المخزون.

وطالب يوسف، بتحديد احتياجات المشروع من جميع الاتجاهات بطريقة صحيحة والعمل علي ايجاد تصميم للمكان المثالي لإنشاء المنطقة الي جانب شراء وتركيب أثاث مكان التخزين وتأهيل فريق عمل من الكوادر البشرية لنجاح المنظومة بشكل كامل.



الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد واستغلال الكنوز المدفونة في تلك المحافظة سيوفر علي الدولة ملايين الجنيهات خاصة وأن تلك الخطوة ستعمل علي تطوير الصادرات المصرية للخارج الي جانب تقليل الواردات خاصة موضحًا أن انشاء تلك المنطقة الصناعية سيوفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن تعمل الدولة المصرية علي الاهتمام بباقي المحافظات وتطويرها خاصة محافظات الصعيد التي يوجد بها نسب بطالة مرتفعة للغاية الي جانب وجود دعم للفلاح المصري لأن الصادرات المصرية يوجد بها أكثر من 20% من الصادرات الزراعية.