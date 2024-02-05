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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلن حزب الله اليوم الاثنين أسماء ثلاثة عناصر قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقعها في جنوب لبنان.

وارتفعت حصيلة قتلى حزب الله إلى 182 منذ اندلاع الاشتباكات بين الجانبين في الثامن من أكتوبر الماضي بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية إنه استهدف عددا من مواقع حزب الله ردا على الهجمات المتكررة على شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تم إطلاق ما لا يقل عن ثمانية صواريخ من لبنان على الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات، بينما يواصل حزب الله والفصائل المتحالفة معه هجماتهم.

حزب الله غارات إسرائيلية على جنوب لبنان جنوب لبنان