بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 5 فبراير 2024

استقر سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأثنين 5 فبراير 2024، بعد تراجع كبير على مدار اليومين الماضيين.

سجل سعر الذهب في مصر 3525 جنيها لعيار 21 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4028.5 للجرام ، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3000 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 28200 جنيها.

أسعار الذهب في مصر



وكانت أسعار الذهب في مصر سجلت انخفاضا ملحوظا وسريعا الخميس الماضي وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة حيث اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائدة في اجتماعها الخميس 1 فبراير 2024، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25 %22.25 و%21.75 على الترتيب.