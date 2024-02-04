الغرف التجارية: السيطرة على الدولار في السوق السوداء سيترتب عليه انخفاض أسعار الذهب

قال أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب انخفضت منذ أسبوع 550 جنيه في الجرام، موضحًا: "من مصلحة تاجر الذهب أن ينخفض سعره حتى تزداد المبيعات، وقبل هذا الانخفاض لم نكن نبيع المشغولات الذهبية، ولكن مبيعاتنا كانت مقتصرة على الجنيه أو الأونصة".

وأضاف "رزق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "أفضل شيء لتاجر الذهب أن ينخفض سعره، ولكننا في السوق مرتبطون بالدولار، وأشكدر الحكومة على الضربات الامنية الشديدة التي توجهها لضبط سوق الدولار".

وتابع عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: "يجب أن تستمر هذه الضربات على التجار لأن الناس لم تعد قادرة على مواكبة سعر الدولار، وبالنسبة للمواد الغذائية، فإن سعر الدولار انخفض، وبالتالي يجب أن ينخفض سعر المواد الغذائية".

وواصل: "تبعا لنظرية الاواني المستطرقة، فإن انخفاض سعر الدولار يترتب عليه انخفاض سعر الذهب، وطالما الحكومة مسيطرة على الدولار في السوق السوداء، فإن سعر الذهب سيستمر في الانخفاض".

