مسئول أوكراني: قصف روسي عنيف على نيكوبول يخلف أضرارًا جسيمة

تعرضت مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية لقصف مدفعي عنيف من قبل القوات الروسية، مما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني السكنية.

ووفقًا لسيرهى ليساك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوكرانيا، فقد أصابت القذائف الروسية مبنى خارجيًا، وألحقت أضرارًا بخمسة مبانٍ أخرى، وتضررت أيضًا 9 منازل وعدد من السيارات وخطوط الكهرباء.

ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء القصف.

وأضاف ليساك أن مبنى إداريًا قد تعرض أيضًا للضرر.

ويأتي هذا القصف في سياق استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الثاني عشر.

وتتعرض مدينة نيكوبول بشكل متكرر للقصف الروسي، مما أدى إلى نزوح الآلاف من سكانها.

وتُعد هذه المدينة مركزًا صناعيًا مهمًا في أوكرانيا، وتقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، مقابل مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا.

وتُستخدم المدينة كقاعدة للقوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية في المنطقة.

وتُحذر الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى أزمة إنسانية كبيرة، حيث نزح الملايين من الأشخاص من منازلهم، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.