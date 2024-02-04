الدورى الإيطالى.. ساليرنيتانا يفرض التعادل على تورينو

انتهى لقاء تورينو الذى استضاف نظيره ساليرنيتانا، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "ولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، والذى فشل كل منها فى استغلال سيطرته على الكرة بتسجيل اى هدف .

التعادل اضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد تورينو 32 نقطة فى المركز العاشر، بينما أصبح رصيد الضيوف 13 نقطة فى قاع ترتيب جدول "الكالتشيو".

