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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة دمياط تقفز 276 مركزا في تصنيف الويبميتركس

جامعة دمياط
جامعة دمياط
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أعلنت مؤسسة ويبوميتركس  الأسبانية  نتائج  تصنيف الجامعات العالمية من  حيث الاستشهادات المرجعية التي يرصدها جوجل سكولر  نسخة يناير ٢٠٢٤ ؛ وأظهرت النتائج تقدم جامعة دمياط  في هذا التصنيف ، حيث وصلت عدد الاستشهادات المرجعيه 94,063 استشهادا  في مقابل 63,294 استشهادا العام الماضي ؛ وبذلك زادت  عدد الاستشهادات المرجعيه  لجامعة دمياط   30,769 عن العام الماضي مما يعكس جودة البحث العلمي في الجامعة  والإسهامات المميزه لمنسوبي الجامعة في النشر الدولى .

وقد ساعد ذلك جامعة دمياط أن تقفز 276 مركزا للإمام  فحازت على الترتيب 2559 عالميا  في تصنيف  ويبوميتركس     إصدار  يناير ٢٠٢٤  من بين أكثر من 30 ألف جامعة متقدمة ، بعد ان كانت 2805 في إصدار يوليو  ٢٠٢٣.

ويتقدم السيد الاستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الأستاذة الدكتورة اماني الديسطي علي ما يبذلونه من جهد في هذا الملف الهام، كما يتوجه باسمي ايات الشكر والتقدير للسادة النواب وكل منسوبي الجامعة من علماء وباحثين ساهموا بابحاثهم المنشورة في ارقي المجلات العلمية لوصول الجامعة لهذا المركز المتقدم من بين ما يزيد عن 30 الف جامعة تقدمت في هذا التصنيف، إضافة إلي فريق العمل المسؤول عن موقع الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية.

البحث العلمي التربية النوعية الجامعات العالمية النشر الدولي