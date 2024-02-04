جامعة دمياط تقفز 276 مركزا في تصنيف الويبميتركس

أعلنت مؤسسة ويبوميتركس الأسبانية نتائج تصنيف الجامعات العالمية من حيث الاستشهادات المرجعية التي يرصدها جوجل سكولر نسخة يناير ٢٠٢٤ ؛ وأظهرت النتائج تقدم جامعة دمياط في هذا التصنيف ، حيث وصلت عدد الاستشهادات المرجعيه 94,063 استشهادا في مقابل 63,294 استشهادا العام الماضي ؛ وبذلك زادت عدد الاستشهادات المرجعيه لجامعة دمياط 30,769 عن العام الماضي مما يعكس جودة البحث العلمي في الجامعة والإسهامات المميزه لمنسوبي الجامعة في النشر الدولى .

وقد ساعد ذلك جامعة دمياط أن تقفز 276 مركزا للإمام فحازت على الترتيب 2559 عالميا في تصنيف ويبوميتركس إصدار يناير ٢٠٢٤ من بين أكثر من 30 ألف جامعة متقدمة ، بعد ان كانت 2805 في إصدار يوليو ٢٠٢٣.

ويتقدم السيد الاستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الأستاذة الدكتورة اماني الديسطي علي ما يبذلونه من جهد في هذا الملف الهام، كما يتوجه باسمي ايات الشكر والتقدير للسادة النواب وكل منسوبي الجامعة من علماء وباحثين ساهموا بابحاثهم المنشورة في ارقي المجلات العلمية لوصول الجامعة لهذا المركز المتقدم من بين ما يزيد عن 30 الف جامعة تقدمت في هذا التصنيف، إضافة إلي فريق العمل المسؤول عن موقع الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية.