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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر اندلاع حريق في وسط رومانيا

حريق
حريق
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أعلنت السلطات الرومانية، اليوم /الأحد/، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر اندلاع حريق بنزل في وسط البلاد.

وقالت إدارة الحالات الطارئة - في منشور عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إنه تم نشر فرق الطوارئ لإخماد الحريق الذي وقع في قرية "كاليمانستي" بمقاطعة "فيلتشا" حيث كان يمكث 10 أشخاص في النُزل"، مشيرة إلى أن 9 أشخاص تمكنوا من النجاة، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى، فيما حوصر آخر داخل المبنى ولقى مصرعه.

وتمكنت السلطات من السيطرة على الحريق، ولكن لم يتضح بعد السبب وراء نشوبه.

حريق رومانيا