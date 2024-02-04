برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

يقدم موقع " البوابة نيوز"، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة بني سويف.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد اعتمد نتائج امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، وبلغت نسبة النجاح الإجمالية 73.69% لطلاب النظام العام، في حين بلغت 33.6% للطلاب الذين يدرسون في المنازل.

شهد الامتحان إجمالي تقديم 56.721 طالبًا للنظام العام، حضر منهم 56,234 طالبًا، بينما تقدم 828 طالبًا لامتحان المنازل، حضر منهم 744 طالبًا.

وفيما يتعلق بالإعدادية العامة المهنية، بلغت نسبة النجاح 79.7%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين إلى 75%، وفي إشارة إلى الطلاب في الإعدادية المهنية لفئة أمل للصم وضعاف السمع، وصلت نسبة النجاح إلى 89.7%.

للحصول على النتيجة إضغط هنا

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx