جهاز تنمية المشروعات يستقطب 3.3 مليون عميل خلال 30 عاما

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع جذب نحو 3،3 مليون عميل خلال ال 30 عاما الماضية، نظرا لان دور الجهاز ليس منافسة فى السوق وإنما دورنا التنسيق والتعاون بين جهات التمويل والقطاع المصرفي جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للتامين متناهي الصغر الذى يعقد خاليا بالأقصر ، مشيدا بجهود للاتحاد المصري للتأمين فى عقد مؤتمر التأمين متناهي الصغر على السنوات الثلاث الماضية برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأوضح رحمي، أن دورنا تبسيط عمليات التمويل لجميع المؤسسات المالية عبر تخفيض سعر الفائدة لتكون مناسبة للعميل وجهات التمويل ، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه قروض طويلة الأجل مع جهات أجنبية وذلك بسعر فائدة مناسب، مضيفا أن لديه تواجد في جميع محافظات الجمهورية ، كما أن بعض المحافظات تضم أكثر من فرع للجهاز.



وأشار إلى أن هناك خطة استراتيجية خلال 3 سنوات تتمثل في جلب محفظة كبيرة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سعى الجهاز خلال الفترة الماضية للنزول إلى المحافظات للوقوف على احتياجات كل محافظة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كما أن هدف جهاز خلال الفترة المقبلة تغذية المصانع الكبرى بالاحتياجات المطلوبة فضلا عن إحلال المصانع الموجودة.

أكد أن دورنا الرئيسي في السوق التوافق مع جهات التمويل المختلفة والبنوك في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن الجهاز ضخ ما يقرب من 4،5 مليار جنيه لمشروع تحيا مصر ، فضلا عن تمويل 110الف عميل بقيمة 5،5 مليار جنيه ، كان نصيب المرأة منها 44℅.



وتابع: استطاع الجهاز تنظيم معرض ضم 1117 عارض حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض المعارض جذب ما يقرب من 33٪ منهم عملاء جدد ، ما يؤكد أن المؤكد أن لديه رؤية واضحة للدخول في القطاع الرسمي، كما أن القانون رقم 152 منح 30٪ من قطع الأراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .