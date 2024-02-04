الرئيس بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية "ساوث كارولينا"

الأحد 04/فبراير/2024 - 11:14 ص

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول انتخابات تمهيدية ينظمها الحزب الديمقراطي في ولاية "ساوث كارولينا" بفارق كبير عن بقية منافسيه الديمقراطيين.

وقال بايدن - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - إن "شعب ساوث كارولينا تحدث مرة أخرى في عام 2024، وليس لدي أدني شك أنكم وضعتموني على طريق الفوز بالرئاسة مرة جديدة وخسارة دونالد ترمب مجددا"، مضيفا أن "الاقتصاد الأمريكي يحقق تقدما مستمرا لكون الشعب الأمريكي هو القوى العاملة الأفضل في العالم".

وجاء فوز بايدن، في الولاية بعد التعديل التاريخي الذي أدخله على ترتيب الانتخابات التمهيدية بجعل هذه الولاية الأولى وطنيا عكس ما كان الأمر عليه في ولايتي "أيوا" و"نيوهامشير".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في 24 فبراير الجاري، حيث ستكون نيكي هيلي، في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.