إحالة راكب حاول تهريب كمية من الهواتف وعقار الترامادول إلي الجنايات

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة راكب حاول تهريب كمية من الهواتف المحمولة وعدد من عقار الترامادول إلي محكمة الجنايات

تسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم، وتسلمت النيابة العامة تقرير بالمضبوطات المخدرة من المعمل الكيميائي والتحفظ على المضبوطات المحمولة.

وتعود تفاصيل القضية الي إحباط سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات المحمولة وعدد من عقار الترامادول المخدر.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من إحدي الدول استوقف الموظف احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة يشتبه ان تكون تليفونات.

قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 20 تليفون محمول وضبط 19 شريط من عقار الترامادول المخدر( 10 شرائط تركيز200 ملجم، و 9 شرائط تركيز 100 ملجم) باجمالي 190 قرص.

أمر مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.